Пятый канал раскрывает главные секреты церемонии награждения премии АПКиТ

Трансляцию награждения победителей VIII Премии АПКиТ в режиме реального времени можно будет посмотреть на сайте www.5-tv.ru. Информационное партнерство Пятого канала и Ассоциации продюсеров кино и телевидения позволит впервые в истории объявить лауреатов Премии 31 мая в режиме онлайн-формата.

Церемония начнется в 19.00 по московскому времени.

Премия АПКиТ — единственный в России профессиональный приз, который присуждается российским кино- и телепроектам, начиная с 2013 года, за достижения в производстве фильмов разных форматов.

При выборе победителей решающим является экспертная оценка продюсеров, а также представителей индустрии, чья работа внесла значительный вклад в отечественный кинематограф и его развитие. В жюри премии присутствуют ведущие продюсеры-руководители кинокомпаний, входящих в АПКиТ.

По традиции лауреатам будут вручены статуэтки ручной сборки. Они изготавливаются по заказу АПКиТ из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Каждая награда весит около двух килограммов.

Участников этого грандиозного и важного в сфере киноиндустрии мероприятия сможет увидеть многомиллионная аудитория Пятого. При этом и номинанты, и телезрители будут переживать волнующие моменты и ждать объявления имен победителей прямо из дома.

Продюсеры назовут призеров 22 номинаций Премии и обладателей трех специальных Призов жюри — «За создание наиболее благоприятных условий для съемок», «За многолетнюю верность сериалам» и «За расширение границ».

Напомним, два сериала Пятого канала, «Великолепная Пятерка» и «След», вошли в шорт-лист Премии в номинации «Лучший телевизионный сериал» (более 24 серий).

Для проведения первой в истории онлайн-трансляции церемонии вручения Премии Ассоциация продюсеров отдала предпочтение одной из самых мощных технологических площадок страны — телецентру Пятого канала. Трансляция будет идти из первой студии легендарного телецентра на Чапыгина, 6, где собрана уникальная технологическая платформа, аналогов которой нет в России.

Для реализации вещания привлечены лучшие технические и творческие специалисты телеканала с уникальным опытом проведения прямых телевизионных трансляций, которые ежедневно обеспечивают прямые включения информационных выпусков Пятого. Для онлайн-трансляции АПКиТ специалисты Пятого канала задействуют передовые IT-технологии и бродкастовое телевизионное оборудование. Технология в сфере онлайн-конференций TrueConf позволит осуществить неограниченное количество единовременных прямых включений. Новейшая система графического оформления обеспечит интеграцию онлайн включения из любой точки мира.

Оригинальный режиссерский сценарий, специальные стилизованные студийные декорации и камерный парк выступят гарантом успешной церемонии вручения Премии АПКиТ-2020, которая станет флагманским проектом для индустрии отечественного телевидения и российского интернет пространства.

В качестве ведущей мероприятия выступит Ирина Петрова. Она возглавляет ТОП-лист эфирных ведущих канала.

В настоящее время идут ежедневные технические тракты. Это делают для проверки бесперебойной работы всех задействованных служб.

В истории «Ленинградского телевидения», преемником которого является Пятый канал, 17 июля 1986 года произошло уникальное событие — первый телемост между женщинами СССР и США. «Женщины говорят с женщинами» (Ленинград — Бостон). Около двухсот представительниц прекрасного пола с каждой из сторон впервые смогли обсуждать проблемы «с глазу на глаз» и задавать друг другу вопросы. Общение представительниц двух стран через спутниковую связь стало настоящей сенсацией, прорывом в телевизионных технологиях. Программу транслировали по отечественному телевидению и ее увидели миллионы зрителей!

31 мая Пятый канал организует телемост онлайн впервые в истории. В нем примут участие около 200 человек! Такое грандиозное и зрелищное мероприятие сферы киноиндустрии невозможно пропустить! Уже в это воскресенье, в 19:00 смотрите церемонию вручения Премии АПКиТ на специальной странице трансляции на сайте Пятого канала http://www.5-tv.ru/apkit2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сайт Пятого канала покажет онлайн-церемонию VIII премии АПКиТ.