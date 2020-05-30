Клишас: поправки к Конституции РФ нацелены на будущее, но важны уже сегодня

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Сергей Зеленский
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В Совете Федерации уверены, что изменение основного закона страны возможно только с согласия россиян.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Поправки к Конституции России призваны обеспечить гарантии для граждан на будущее, но они востребованы уже в настоящее время. Такое мнение высказал член Совета Федерации Андрей Клишас в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

При этом сенатор подчеркнул, что эти поправки вступят в силу только при условии, что граждане на общероссийском голосовании поддержат изменения в Конституции».

«То есть, решение принимают люди, это позиция президента», — сказал он.

Клишас добавил, что порядок голосования должен быть понятен гражданам, а само оно должно пройти в безопасных условиях. Так, накануне Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в течение нескольких дней. Такой формат волеизъявления граждан призван исключить случаи массового скопления людей на избирательных участках.

Ранее сегодня сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Конституции РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что часть предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в основной закон страны, касающихся социальных вопросов, на фоне борьбы с коронавирусом естественным образом доказали свою необходимость и стали реализовываться.

15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил внести изменения в основной закон страны. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат, финансовая поддержка семей с детьми. Также речь идет о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений. Он вступит в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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