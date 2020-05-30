Видео спасения женщины, повисшей на балконе в Москве

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Светлана Александрова
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Жительница дома по какой-то причине перелезла через перила и не смогла вернуться обратно в квартиру.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; МЧС РФ

Московским спасателям пришлось вызволять из безвыходной ситуации женщину, оказавшуюся с наружной части балкона многоэтажного жилого дома на улице Правды. Сигнал о происшествии поступил в столичный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:20. На место немедленно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Видео спасения оказалось в распоряжении 5-tv.ru. 

Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, женщина стояла на узком карнизе примерно на шестом этаже, держась за перила, и была не в состоянии перелезть обратно в квартиру. Спасателю пришлось спускаться на тросе с балкона, расположенного этажом выше, а потом переместить пострадавшую через ограждение. Операция прошла успешно. Как сообщили в МЧС, женщина передана медикам для осмотра.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагической гибели 15-летнего сына актрисы Юлии Дробот — подросток упал с балкона в ночь на 21 мая.

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