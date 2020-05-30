Не узнать! Комментаторы затроллили Королеву за фото с Шурой без фотошопа
Разглядывая снимок, некоторые из-подписчиков решили, что певица слегка располнела.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Пользователи соцсетей затроллили Наташу Королеву, муж которой, Тарзан, пожаловался недавно на финансовые трудности из-за режима самоизоляции. Не самую удачную фотографию с певицей выложил на своей странице в Instagram Александр Медведев, известный как певец Шура. На снимке обычно кажущаяся юной 46-летняя звезда без фотошопа выглядит значительно старше. Кроме того, подписчикам показалось, что Королева в последнее время несколько пополнела.
«Наташа поправилась чутка на самоизоляции!»
«Голодающая из особняка в Крекшино?»
«Ого, Наташа располнела…»
«Ааааа…вон как оказывается с голоду пухнут… А то слышала, да не видела… Бедная Наташенька…»
«Не узнала Королеву! Видно, что была долго на самоизоляции».
«Ладно хоть у Наташки работа есть, будет чем Тарзана накормить в тяжелое время», — шутят комментаторы.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Шура заявил, что из-за тяжелой финансовой ситуации Тарзан возвращает Наташу Королеву обратно бывшему мужу — композитору и певцу Игорю Николаеву.
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