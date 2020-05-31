«Волшебная семья»: Бондаренко с сыном превратили квартиру в тир в самоизоляции
Забавное фото, сделанное в квартире, российский актер опубликовал в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @st_bond
Известный российский актер Станислав Бондаренко вместе с сыном нашел забавное увлечение в период самоизоляции. Любящий отец позволил наследнику стрелять в «тире» прямо в своей квартире. В качестве мишени были выбраны игрушечные кубики.
Чтобы развить свою меткость, 11-летний Марк вместе с артистом встал за спинку стула на приличном расстоянии от цели и направил на нее свой игрушечный пистолет. Бондаренко при этом все контролировал и широко улыбался.
«Сын дома! Значит гостиная превращается в турнир пока младшие спят! Все, что вам нужно: стул, мишени и супер-крутые бластеры», — написал звезда в подписи к посту.
Поклонников умилило домашнее развлечение актера с сыном и они принялись осыпать комплиментами звездную семью.
«Чем старше Марк, тем больше копия Стас! Все интереснее, каким он будет взрослый!»
«Волшебная семья!»
«Вы такой хороший и трогательный отец! Станислав, спасибо за ваши роли!»
«Сын, рожденный от большой любви! Счастья и прекрасного будущего!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Станислав Бондаренко рассказал о воспитании детей в самоизоляции.
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