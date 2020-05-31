🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 мая у каждого будет возможность испытать себя. Вселенная преподнесет шанс, и только от вас зависит, сможете ли вы им воспользоваться.

♈ Овен

Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Какие семена вы хотите посадить в своей реальности? Знайте, что иногда рай и ад присутствуют прямо здесь. Вы чувствуете, что негативные эмоции разрушают вас изнутри? Обратитесь к медитации. Это поможет наладить отношения с самим собой и окружающими.

Космический совет: помните — что посеешь, то и пожнешь.

♉ Телец

Мы тратим столько времени, чтобы погасить в себе «непомерные» амбиции. В итоге, мы миримся с посредственным существованием и отказываемся от заветной мечты. Вот только Вселенная говорит вам — вы все можете. Более того, на этот раз она дает вам редкий шанс. И только от ваших смелости и упорства зависит, сумеете ли вы воплотить в реальность то, чего так долго жаждали.

Космический совет: встряхнитесь и направьте все силы на достижение цели.

♊ Близнецы

Вы делаете так много вещей, которые не приносят вам никакого удовлетворения. Настало время пересмотреть приоритеты. Речь не идет о кардинальных переменах. Не спешите бросать старую работу. Но, возможно, вам следует отказаться хотя бы от встречи с людьми, которые вам не нравятся? Пора научиться ценить себя и свое время.

Космический совет: откажитесь от того, что не приносит вам удовлетворения.

♋ Рак

Ваша интуиция сегодня обострилась донельзя. Вы можете разгадать любые тайны, способны «прочитать» любого человека и можете предугадать, чем закончится то или иное событие. Воспользуйтесь этим даром себе и близким во благо. Может быть, самое время впервые вложить средства в акции? Главное, слушайте свое сердце, а не разум.

Космический совет: самое главное — доверяйте интуиции.