Кумиры еще ближе: Как в 2020 году пройдет сказочный праздник «Алые паруса»?
Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия были перенесены в режим онлайн. Грандиозное мероприятие, организованное специально для выпускников, не стало исключением.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Сейчас наступает этап стабилизации, который позволяет нам смягчить ограничительные меры и начать возвращение к обычной жизни. На этой неделе в Министерстве просвещения рассказали, как будет проходить школьный выпускной в этом году. Он назначен на 27 июня. В тех регионах, в которых к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничительных мер, можно организовывать привычные очные праздники. Для остальных рекомендован онлайн-формат.
На этой неделе там прошли «последние звонки». В акциях и флешмобах приняли участие более полумиллиона человек. В этом году 11-е классы оканчивают около семисот тысяч школьников. Для них готовят большую программу, будут задействованы все регионы страны, а главным подарком для выпускников станет самый красивый праздник мира — легендарные «Алые паруса».
Это одно из самых масштабных и знаковых событий для российских школьников — грандиозное, восхитительное и неповторимое! Это визитная карточка Петербурга наряду с главными символами города. Впервые Ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году и проводился на протяжении 11 лет, после чего от мероприятия отказались. Традицию удалось возродить только в 2005 году по инициативе Пятого канала и Акционерного банка «РОССИЯ» при поддержке городского правительства.
Раз за разом «Алые паруса» собирают все больше зрителей и участников. В прошлом году грандиозное шоу с набережной Невы смотрели более полутора миллиона гостей, еще десять миллионов наблюдали за ним в режиме онлайн. Тогда же «Паруса» получили награду в главной номинации престижного конкурса Best Event Awards и были признаны лучшим праздником в мире. Так что совершенно логично и правильно, что «Алые паруса» станут ярким финальным аккордом всероссийского выпускного дня в 2020 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Министерстве просвещения РФ рекомендовали дату проведения всероссийского «Выпускного вечера».
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