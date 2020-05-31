Кумиры еще ближе: Как в 2020 году пройдет сказочный праздник «Алые паруса»?

Сейчас наступает этап стабилизации, который позволяет нам смягчить ограничительные меры и начать возвращение к обычной жизни. На этой неделе в Министерстве просвещения рассказали, как будет проходить школьный выпускной в этом году. Он назначен на 27 июня. В тех регионах, в которых к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничительных мер, можно организовывать привычные очные праздники. Для остальных рекомендован онлайн-формат.

На этой неделе там прошли «последние звонки». В акциях и флешмобах приняли участие более полумиллиона человек. В этом году 11-е классы оканчивают около семисот тысяч школьников. Для них готовят большую программу, будут задействованы все регионы страны, а главным подарком для выпускников станет самый красивый праздник мира — легендарные «Алые паруса».

Это одно из самых масштабных и знаковых событий для российских школьников — грандиозное, восхитительное и неповторимое! Это визитная карточка Петербурга наряду с главными символами города. Впервые Ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году и проводился на протяжении 11 лет, после чего от мероприятия отказались. Традицию удалось возродить только в 2005 году по инициативе Пятого канала и Акционерного банка «РОССИЯ» при поддержке городского правительства.

Раз за разом «Алые паруса» собирают все больше зрителей и участников. В прошлом году грандиозное шоу с набережной Невы смотрели более полутора миллиона гостей, еще десять миллионов наблюдали за ним в режиме онлайн. Тогда же «Паруса» получили награду в главной номинации престижного конкурса Best Event Awards и были признаны лучшим праздником в мире. Так что совершенно логично и правильно, что «Алые паруса» станут ярким финальным аккордом всероссийского выпускного дня в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Министерстве просвещения РФ рекомендовали дату проведения всероссийского «Выпускного вечера».