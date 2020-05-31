Кумиры еще ближе: Как в 2020 году пройдет сказочный праздник «Алые паруса»?

Эфирная новость 25

Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия были перенесены в режим онлайн. Грандиозное мероприятие, организованное специально для выпускников, не стало исключением.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2019

Сейчас наступает этап стабилизации, который позволяет нам смягчить ограничительные меры и начать возвращение к обычной жизни. На этой неделе в Министерстве просвещения рассказали, как будет проходить школьный выпускной в этом году. Он назначен на 27 июня. В тех регионах, в которых к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничительных мер, можно организовывать привычные очные праздники. Для остальных рекомендован онлайн-формат.

На этой неделе там прошли «последние звонки». В акциях и флешмобах приняли участие более полумиллиона человек. В этом году 11-е классы оканчивают около семисот тысяч школьников. Для них готовят большую программу, будут задействованы все регионы страны, а главным подарком для выпускников станет самый красивый праздник мира — легендарные «Алые паруса».

Это одно из самых масштабных и знаковых событий для российских школьников — грандиозное, восхитительное и неповторимое! Это визитная карточка Петербурга наряду с главными символами города. Впервые Ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году и проводился на протяжении 11 лет, после чего от мероприятия отказались. Традицию удалось возродить только в 2005 году по инициативе Пятого канала и Акционерного банка «РОССИЯ» при поддержке городского правительства.

Раз за разом «Алые паруса» собирают все больше зрителей и участников. В прошлом году грандиозное шоу с набережной Невы смотрели более полутора миллиона гостей, еще десять миллионов наблюдали за ним в режиме онлайн. Тогда же «Паруса» получили награду в главной номинации престижного конкурса Best Event Awards и были признаны лучшим праздником в мире. Так что совершенно логично и правильно, что «Алые паруса» станут ярким финальным аккордом всероссийского выпускного дня в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Министерстве просвещения РФ рекомендовали дату проведения всероссийского «Выпускного вечера». 

Тема:
Алые паруса 2019
6 мар
«Алые паруса-2019» стали победителями Национальной премии «Событие года»
5 мар
«Алые паруса-2019» признали главным городским фестивалем года
17 февр
Праздник выпускников «Алые паруса-2019» получил награды престижной премии BEMA
24 янв
Два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист престижной премии BEMA
15 янв
«Алые паруса» подтвердили свою всемирную популярность
14 янв
Открытка с «Алыми парусами» стала популярным новогодним поздравлением в Европе
2 дек
«Алые паруса — 2019» взяли главную награду на престижном конкурсе Best Event Awards World
2 дек
«Алые паруса» — лучшие в мире. Как праздник петербургских выпускников вышел на международный уровень
1 дек
«Алые паруса» назвали главным праздником планеты
30 нояб
Проект «Алые паруса-2019» взял главную награду в конкурсе Best Event Awards World

Читайте также

+12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:45
Чем закончится война Дональда Трампа с Twitter? — мнение Мараховского
5:30
Лунный календарь садовода и огородника по дням с 1 по 7 июня
5:15
Кумиры еще ближе: Как в 2020 году пройдет сказочный праздник «Алые паруса»?
5:04
31 мая — Всемирный день блондинок. Кто и зачем эксплуатирует светловолосых?
5:00
Здоровье всему голова: Статистика по инфицированным COVID в РФ внушает оптимистичные прогнозы
4:42
Отдых ценой здоровья: Почему россиян просят воздержаться от поездок за рубеж

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гумманитарной помощью в виде «Доширака»
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок