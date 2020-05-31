Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае — видео
Инцидент произошел в Емельяновском районе в поселке Памяти 13 борцов.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; Пресс-службы МВД России по Красноярскому краю; 5-tv.ru
Три человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в Красноярском крае. Инцидент произошел В Емельяновском районе региона в поселке Памяти 13 борцов. Как сообщил инспектор по пропаганде ГИБДД по Красноярскому краю Василий Екимов, автомобиль, в котором ехала компания из восьми человек, съехал с дороги и впоследствии опрокинулся.
«Сегодня в Красноярском крае в Емельяновском районе рано утром в поселке Памяти 13 борцов, 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по улице Гурского по ходу движения совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на стоящий на обочине магазин. В автомобиле находилось восемь человек. В результате происшествия трое человек погибли. Предварительно, две девушки и один парень», — рассказал сотрудник инспекции.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте ЧП дежурят экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина погиб на Новорижском шоссе в Московской области на месте другой аварии.
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