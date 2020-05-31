На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

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Василий Заика
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По словам руководителя конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, в результате пусков были поражены две надводные цели в акватории Черного моря.

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Фото, видео: Armyinform.com.ua

Тема:
Украинский кризис

Руководитель киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев сообщил об успешном испытании ракет «Нептун». По словам специалиста, боевые пуски состоялись на полигоне в Одесской области.

Ракеты были пущены практически одновременно по двум надводным целям в акватории Черного моря.

«Благодаря специальному полетному заданию, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полета и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей», — цитирует Олега Коростелева «Армия Inform».

Конструктор отметил, что цели находились от места старта на расстоянии 85 и 110 километров соответственно. Глава бюро «Луч» добавил, что во время полета ракеты самостоятельно произвели снижение до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку попадания.

Armyinform.com.ua

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также ряда наземных целей. Она разработана конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой, в том числе, принимали участие предприятия Украины.

«Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Запуск ракеты может осуществляться с кораблей, воздушных судов и наземных установок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США построили на Украине восемь лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций.

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