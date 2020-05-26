США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций

Соединенные штаты построили на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для «предотвращения биооружия». Об этом пишет сайт Ukranews.com со ссылкой на украинское Министерство здравоохранения.

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сообщили в Минздраве Украины.

Таким образом, на Украине уже построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также в Крыму.

Программа США действовала с 2005 по 2014 год. Спустя два года работы были возобновлены. По данным издания, в 2016–2019 годах планировалось освоить 1,28 миллиона долларов.

В конце 2018 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские биолаборатории в постсоветских странах создают угрозу России. По ее словам, американцы собирались разрабатывать биологическое оружие в Симферополе. Но возвращение Крыма в состав России помешало планам Вашингтона.

29 апреля 2020 года депутаты Верховной рады потребовали закрыть все биологические лаборатории США на Украине. С заявлением о необходимости немедленно прекратить деятельность западных ученых, которые работают с опасными для человека патогенами выступили представители оппозиционной платформы «За Жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал, что США используют насекомых в качестве биологического оружия.