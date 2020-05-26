США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций

|
Ниса Мурзанаева
74

Информацию об этом подтвердили в украинском Минздраве.

США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций

Фото: www.globallookpress.com / imagefruit

Тема:
Украинский кризис

Соединенные штаты построили на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для «предотвращения биооружия». Об этом пишет сайт Ukranews.com со ссылкой на украинское Министерство здравоохранения.

«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — сообщили в Минздраве Украины.

Таким образом, на Украине уже построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию восемь лабораторий в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также в Крыму.

Программа США действовала с 2005 по 2014 год. Спустя два года работы были возобновлены. По данным издания, в 2016–2019 годах планировалось освоить 1,28 миллиона долларов.

В конце 2018 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские биолаборатории в постсоветских странах создают угрозу России. По ее словам, американцы собирались разрабатывать биологическое оружие в Симферополе. Но возвращение Крыма в состав России помешало планам Вашингтона.

29 апреля 2020 года депутаты Верховной рады потребовали закрыть все биологические лаборатории США на Украине. С заявлением о необходимости немедленно прекратить деятельность западных ученых, которые работают с опасными для человека патогенами выступили представители оппозиционной платформы «За Жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал, что США используют насекомых в качестве биологического оружия.

Тема:
Украинский кризис
24 мая
Украинские националисты устроили акцию у дома Зеленского в Киеве — видео
23 мая
Тело депутата Рады с огнестрельным ранением найдено в его офисе в Киеве
23 мая
Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева
23 мая
В Крыму назвали «бегством от правды» демарш Украины и стран Запада в Совбезе ООН
23 мая
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
22 мая
«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США
20 мая
«Если людям комфортно на русском»: Зеленский снова не смог отвечать только на украинском
20 мая
На Украине подвели итоги первого года президентства Владимира Зеленского
20 мая
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
20 мая
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан

Читайте также

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака

Последние новости

11:28
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру
11:25
Дмитрий Нагиев пошутил, что «пухнет от собственной значимости»
11:17
«Не вызывает удивления» — Артем Тарасов о задержании тренера MMA Владимира Осии
11:08
В России выявлено 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом
11:01
Не остались равнодушными: как в сибирской тайге спасли сову и ее птенцов
10:53
США построили на Украине 8 лабораторий, где хранятся образцы опасных инфекций

Сейчас читают

ТОП-7 самых целеустремленных знаков зодиака
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок