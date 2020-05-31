«Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма

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Светлана Александрова
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Остап Дроздов назвал также преступлением выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.

«Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма

Фото: Facebook @ostap.drozdov

Тема:
Украинский кризис

Известный своими скандальными националистическими высказываниями украинский писатель и телеведущий из Львова Остап Дроздов пожелал «сдохнуть» жителям Крыма и призвал к «тотальной» блокаде полуострова.

«Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все… Пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского», — заявил Дроздов в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

Он также назвал преступлением выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Остап Дроздов назвал население непризнанных республик Донбасса животными и заявил, что они должны быть лишены украинского гражданства.

Тема:
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