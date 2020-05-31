«А он, мятежный, просит буя»: сын Собчак покорил публику чтением Лермонтова
Звездная мама трехлетнего Платона поделилась с поклонниками маленькой победой любимого наследника.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Еще несколько лет назад скандально известная Ксения Собчак гордо заявляла, что никогда не будет рожать детей и буквально ненавидела каждого плачущего младенца. Но судьба распорядилась иначе, и сегодня экс-ведущая «Дома-2» — прекрасная мама замечательного ребенка по имени Платон.
Несмотря на многочисленные разъезды и активную светскую жизнь, Собчак старается максимум внимания уделять трехлетнему наследнику. Так, например, недавно звезда опубликовала видео в Instagram, похвалившись, что выучила с сыном сложное стихотворение Михаила Лермонтова «Белеет парус одинокий».
«Под ним струя светлей лазури,
Над ним — луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит буя.
Как будто в буе есть покой», — продекламировал Платон.
В комментариях пользователи сети и даже сама примадонна — Алла Пугачева — отметили, что сын светской львицы очень талантлив. Ведь в столь юном возрасте немногим удается даже хорошо разговаривать, а этот мальчик уже и стихи наизусть читает.
«Вот что значит хорошее воспитание», — констатировали фолловеры.
«Сладкий ребенок! Какой молодец!»
«Какой милый мальчишка! И видно, что воспитанный!»
«Просто красавчик! Таким сыном только гордится!»
«Сынок большущий молодец, не подвела Ксюха!» — обращались к Собчак восторженные фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алла Пугачева сначала похвалила пение сына Ксении Собчак, но потом «передумала».
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