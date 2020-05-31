«А он, мятежный, просит буя»: сын Собчак покорил публику чтением Лермонтова

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Виктория Андреева
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Звездная мама трехлетнего Платона поделилась с поклонниками маленькой победой любимого наследника.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Еще несколько лет назад скандально известная Ксения Собчак гордо заявляла, что никогда не будет рожать детей и буквально ненавидела каждого плачущего младенца. Но судьба распорядилась иначе, и сегодня экс-ведущая «Дома-2» — прекрасная мама замечательного ребенка по имени Платон.

Несмотря на многочисленные разъезды и активную светскую жизнь, Собчак старается максимум внимания уделять трехлетнему наследнику. Так, например, недавно звезда опубликовала видео в Instagram, похвалившись, что выучила с сыном сложное стихотворение Михаила Лермонтова «Белеет парус одинокий».

«Под ним струя светлей лазури,

Над ним — луч солнца золотой.

А он, мятежный, просит буя.

Как будто в буе есть покой», — продекламировал Платон.

Instagram @xenia_sobchak

В комментариях пользователи сети и даже сама примадонна — Алла Пугачева — отметили, что сын светской львицы очень талантлив. Ведь в столь юном возрасте немногим удается даже хорошо разговаривать, а этот мальчик уже и стихи наизусть читает.

«Вот что значит хорошее воспитание», — констатировали фолловеры.

«Сладкий ребенок! Какой молодец!»

«Какой милый мальчишка! И видно, что воспитанный!»

«Просто красавчик! Таким сыном только гордится!»

«Сынок большущий молодец, не подвела Ксюха!» — обращались к Собчак восторженные фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алла Пугачева сначала похвалила пение сына Ксении Собчак, но потом «передумала».

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