Телеведущая Ксения Собчак показала, как умеет петь ее трехлетний сын Платон. Видео с ним знаменитость выложила на своей странице в Instagram.

«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. <…> Проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное — совсем другое ощущение близости», — подписала ролик Собчак.

В самом видео маленький Платон прыгает на диване и поет русскую народную песню «Калинка-малинка».

Instagram @xenia_sobchak

Издания «7Дней.ру» и Passion.ru сообщили, что певческие таланты мальчика оценила сама Алла Пугачева.

«Великолепный слух. Поздравляю», — цитируют они комментарий примадонны под видео с Платоном.

На момент написания новости этого и других комментариев от Аллы Пугачевой к посту Собчак нет. По всей видимости, певица удалила его. Впрочем, другие восторженные отзывы остались на месте.

«Прелестный ребенок у вас»;

«Так похож на вашего отца»;

«Восхитительный малыш», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с Максимом Виторганом. Они развелись в январе 2019 года. Недавно телеведущая искренне удивилась изменениям в лучшую сторону в жизни бывшего мужа после развода.