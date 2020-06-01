Следователи проверяют факт изъятия детей в Оренбургской области
Причиной семейной драмы стал аварийный дом.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Оренбургской области аварийное состояние дома стало поводом для обращения главы многодетного семейства к местным властям за помощь. Но чиновники ничего лучше не придумали, как забрать детей из дома якобы на время в связи с опасными условиями проживания. На кадрах видно, как мать тщетно пытается защитить семью, но в итоге на нее надевают наручники в присутствии родных, и детей насильно увозят.
Примечательно, что родителей прав никто не лишал, да и судебного решения об изъятии детей не было. Сейчас следователи проводят проверку по факту изъятия несовершеннолетних из многодетной семьи.
Читайте также
61%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?