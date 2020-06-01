Следователи проверяют факт изъятия детей в Оренбургской области

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Причиной семейной драмы стал аварийный дом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Оренбургской области аварийное состояние дома стало поводом для обращения главы многодетного семейства к местным властям за помощь. Но чиновники ничего лучше не придумали, как забрать детей из дома якобы на время в связи с опасными условиями проживания. На кадрах видно, как мать тщетно пытается защитить семью, но в итоге на нее надевают наручники в присутствии родных, и детей насильно увозят.

Примечательно, что родителей прав никто не лишал, да и судебного решения об изъятии детей не было. Сейчас следователи проводят проверку по факту изъятия несовершеннолетних из многодетной семьи.

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