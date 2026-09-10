Производство красной икры в России рухнуло в три раза

Объемы красной икры, поступившей в оборот в России с мая по сентябрь этого года, оказались втрое меньше, чем годом ранее: если в 2025-м за этот период было введено 7,66 тысячи тонн, то теперь — лишь 2,6 тысячи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные профильных ведомств.

Так, в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) после проведенного исследования заявили, что падение к уровню прошлого года составило 66%, а к 2024-му — 49%. При этом годом ранее, напротив, был выявлен рост на 49% относительно 2024 года — тогда в оборот поступило более пяти тысяч тонн.

Основную причину столь заметного снижения озвучили в Росрыболовстве. В ведомстве считают, что проблема связана со слабым выловом тихоокеанских лососей — при прогнозе ученных в 227 тысяч тонн фактический улов составил лишь 92 тысячи.

При этом в Росрыболовстве исключили вариант с дефицитом красной рыбы и икры в стране. Кроме того, они не видят предпосылок для введения ограничений на поставки этих продуктов за рубеж.

Однако ситуация уже сказалась на стоимости красной икры. По информации аналитического центра Рыбного союза, цена на горбушу взлетела вверх на 79% (до 18,6 тысячи рублей за килограмм). Нерка подорожала на 93% и сегодня стоит 17.2 тысяч рублей, а кета выросла в цене на 36% — до 13,6 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что природные факторы и естественная цикличность негативно сказались на производстве икры в России в этом году. Проблема также затронула Японию и США.

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