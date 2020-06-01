Отпуск, не выходя из дома: Погребняк показала, как «ныряет» в воду прямо с дивана

Супруга нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка Мария записала забавное видео для своего Instagram-аккаунта. Сидя на диване, светская львица скинула с себя плащ, оставшись в одном купальнике, и надела специальные очки для плавания.

В таком виде бизнес-леди «нырнула» в воду прямо с дивана. Поскольку ограничительные меры, введенные из распространения COVID-19, подразумевают временный запрет работы фитнес-клубов и спортивных залов, Погребняк пришлось превратить в бассейн собственную квартиру — судя по всему, это было сделано с помощью видеоредактора.

Вероятно, таким образом звезда поиронизировала над летним отдыхом, который ожидает в этом году в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

«Привет мои! С первым днем лета!» — написала Мария в подписи к посту.

Instagram @mariapoga_

Ролик Погребняк нашел живой отклик среди ее подписчиков. Пока одни восхищались чувством юмора жены футболиста, другие хвалили ее безупречную фигуру.

«Ахах, классно Вы придумали!»

«Какой прикольный эффект, супер, мне очень нравится!»

«Шикарная фигура!»

«Вы просто бомба!» — отметили фолловеры.

Ранее Мария Погребняк рассказала, как стремительно развивалась коронавирусная инфекция у членов ее семьи.