«Привет!»: маленький мальчик поприветствовал Путина на онлайн-конференции
Глава государства провел беседу с многодетными семьями.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин 1 июня в рамках Международного дня защиты детей провел онлайн-встречу с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».
В ходе беседы российский лидер ответил на животрепещущие вопросы граждан, обсудил их личные проблемы и даже немного пообщался с самими ребятами. Так, например, во время сеанса видеосвязи с семьей Колмаковых из Ростовской области глава государства и маленький мальчик обменялись трогательными приветствиями.
«Добрый день, Владимир Владимирович!» — произнес глава семейства.
«Добрый день!» — повторил за папой наследник, дружественно помахав рукой президенту.
В ответ Владимир Путин улыбнулся и также поздоровался с ребенком. После малыш-непоседа вновь обратился к главе государства, сказав просто «Привет!», на что Путин, улыбнувшись также ответил ребенку «Привет-привет!».
Супруги Колмаковы в прямом эфире рассказали о достижениях своих 11 детей, а также поблагодарили главу государства за введенные меры поддержки и многолетний труд на столь высоком посту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделит дополнительную помощь многодетным семьям.
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