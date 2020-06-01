«Привет!»: маленький мальчик поприветствовал Путина на онлайн-конференции

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Виктория Андреева
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Глава государства провел беседу с многодетными семьями.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 1 июня в рамках Международного дня защиты детей провел онлайн-встречу с многодетными семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

В ходе беседы российский лидер ответил на животрепещущие вопросы граждан, обсудил их личные проблемы и даже немного пообщался с самими ребятами. Так, например, во время сеанса видеосвязи с семьей Колмаковых из Ростовской области глава государства и маленький мальчик обменялись трогательными приветствиями.

«Добрый день, Владимир Владимирович!» — произнес глава семейства.

«Добрый день!» — повторил за папой наследник, дружественно помахав рукой президенту.

В ответ Владимир Путин улыбнулся и также поздоровался с ребенком. После малыш-непоседа вновь обратился к главе государства, сказав просто «Привет!», на что Путин, улыбнувшись также ответил ребенку «Привет-привет!».

Супруги Колмаковы в прямом эфире рассказали о достижениях своих 11 детей, а также поблагодарили главу государства за введенные меры поддержки и многолетний труд на столь высоком посту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделит дополнительную помощь многодетным семьям.

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