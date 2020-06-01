Меган Фокс хотела уйти от прикованного к кровати мужа

Меган Фокс собиралась уйти от своего мужа Брайана Остина Грина, когда он был прикован к кровати из-за болезни мозга. Об этом сообщает издание DailyMail.

В этом году пара заявила о разводе после прожитых совместно десяти лет. Однако актриса еще в 2015 году собиралась подать на развод. Тогда Меган вернулась домой в Лос-Анджелес после съемок в Нью-Йорке и заявила мужу, что отдельно от него чувствует себя самой собой и больше не хочет с ним жить. На тот момент Брайан очень сильно болел: он едва мог шевелить головой из-за серьезной болезни мозга, которая обострилась после гриппа.

Слова актрисы, конечно, сильно расстроили ее супруга. Позднее Меган все же передумала и решила остаться. Причины перемены в решении так и остались тайной.

У Меган Фокс и Брайана Остина три сына — восьмилетний Ноа, шестилетний Бодхи и трехлетний Джорни.

Сейчас Меган Фокс часто видят в компании с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly или MGK. Фанаты уверенны, что это новый возлюбленный кинозвезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брайан Остин Грин с уважением отозвался об отношениях супруги с молодым рэпером Колсоном Бэйкером.