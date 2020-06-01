Бойфренд Ольги Бузовой потратил миллион рублей на новые вещи
Таким образом блогер решил поднять себе настроение.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
Фото, видео: Instagram @dava_mb
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил похвастаться перед подписчиками своими покупками из ЦУМа. Рэпер выложил сторис в своем профиле в Instagram, где рассказал, что он купил себе новые вещи на миллион рублей. Без преувеличения! Видимо, Манукян заскучал по шопингу в самоизоляции и сейчас решил отвести душу.
На видео Дава показал фанатам, на что он потратил такие бешеные деньги.
«Я вчера поднимал себе настроение как мог. Вот потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace, где-то тысяч 60-70 стоит. Куртка Balenciaga — 93 тысячи. Короче, все дорого очень», — рассказал Дава.
Но это далеко не все покупки, по словам блогера. Он пообещал фанатам, что будет примерять все свои обновки и выкладывать в сторис в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Давид Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей.
Читайте также
44%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?