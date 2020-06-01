Бойфренд Ольги Бузовой потратил миллион рублей на новые вещи

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил похвастаться перед подписчиками своими покупками из ЦУМа. Рэпер выложил сторис в своем профиле в Instagram, где рассказал, что он купил себе новые вещи на миллион рублей. Без преувеличения! Видимо, Манукян заскучал по шопингу в самоизоляции и сейчас решил отвести душу.

На видео Дава показал фанатам, на что он потратил такие бешеные деньги.

«Я вчера поднимал себе настроение как мог. Вот потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace, где-то тысяч 60-70 стоит. Куртка Balenciaga — 93 тысячи. Короче, все дорого очень», — рассказал Дава.

Но это далеко не все покупки, по словам блогера. Он пообещал фанатам, что будет примерять все свои обновки и выкладывать в сторис в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Давид Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей.