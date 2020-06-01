Бойфренд Ольги Бузовой потратил миллион рублей на новые вещи

|
Алиса Старжевская
62

Таким образом блогер решил поднять себе настроение.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @dava_mb

Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян решил похвастаться перед подписчиками своими покупками из ЦУМа. Рэпер выложил сторис в своем профиле в Instagram, где рассказал, что он купил себе новые вещи на миллион рублей. Без преувеличения! Видимо, Манукян заскучал по шопингу в самоизоляции и сейчас решил отвести душу.

На видео Дава показал фанатам, на что он потратил такие бешеные деньги.

«Я вчера поднимал себе настроение как мог. Вот потратил миллион на покупки из ЦУМа. Купил себе Versace, где-то тысяч 60-70 стоит. Куртка Balenciaga — 93 тысячи. Короче, все дорого очень», — рассказал Дава.

Но это далеко не все покупки, по словам блогера. Он пообещал фанатам, что будет примерять все свои обновки и выкладывать в сторис в Instagram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Давид Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Что известно о въехавшем в толпу протестующих в Миннеаполисе украинце?
22:48
Более 600 тысяч школьников подали за явки на всероссийский конкурс «Большая перемена»
22:36
Наталья Водянова украсила обложку гонконгского Vogue в откровенном образе
22:24
150 миллиардов рублей выплачено семьям с детьми от 3 до 16 лет — Минтруд
22:12
«Я больше не могу!» — дочь Гузеевой разрыдалась из-за ситуации в США
21:58
Матвиенко назвала продуманной дату голосования по Конституции

Сейчас читают

ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака
«Тема закрыта»: экс-супруга Эмина призналась, с кем живет их дочь после развода
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок