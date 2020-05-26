«Первая в России, и она моя!» — Манукян похвастался машиной за десять миллионов рублей
Блогер DАVА заявил, что стал единственным в стране обладателем «лучшего» автомобиля.
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Фото, видео: Instagram @dava_m
«Лучшая у лучшего» — так назвал свой новый пост инстаблогер Давид Манукян, известный как DAVA. Возлюбленный Ольги Бузовой похвастался новым автомобилем. Марку и модель машины он не назвал, но заявил, что пока оказался ее единственным обладателем в стране.
«Знаете, что я сейчас делаю? Я смотрю на самую ……. (обалденную — Прим. ред.) тачку, и она у нас первая в России, и она моя! И я смотрю, а вы не смотрите! Потому что-что? Потому что я тоже …… (обалденный— Прим. ред.)!» — сказал звезда интернета.
По словам Манукяна, неназванный им автомобиль уже стал настолько популярен, что первый запрос в Google по словам «новая ма…» выдаст фразу «новая машина DAVA».
Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, фанаты блогера уже предположили, что он приобрел BMW X6 M Competition. Это авто оценивается в десять миллионов рублей. Такие выводы фолловеры сделали, заметив видео на странице приятеля DAVA — автоблогера Эрика Давидовича. Кадры были сделаны на автомойке, где Манукян засветился с новой машиной. Сам Давидович позже сказал на камеру, что теперь спокоен за коллегу. По его словам, машина — произведение искусства. К ней блогер подобрал и дорогостоящие номера.
Ранее 5-tv.ru писал, что Манукян ответил хейтерам, осудившим Бузову за ролик про войну.
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