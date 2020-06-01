Мужчина сжег 13 машин на 18 миллионов рублей в Кургане — видео
Полиция задержала злоумышленника. Объяснить причины своего поступка он не смог.
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Фото, видео: ТАСС / JEAN MARC HERVE ABELARD, МВД РФ
Мужчина в Кургане проник на открытую охраняемую стоянку автосалона и поджег 13 машин. Как сообщается на официальном сайте УМВД России по городу, злоумышленник был вычислен с помощью видеозаписи с камер наблюдения.
«Предварительный ущерб составил более 18 миллионов рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Объяснить причины своего поступка правоохранителям мужчина внятно не смог. Следствию предстоит выяснить все детали происшествия. О поджигателе известно, что он является безработным жителем села Кетово, был ранее неоднократно судим. По факту заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажирский автобус загорелся в Екатеринбурге. Люди успели вовремя покинуть салон.
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