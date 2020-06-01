Мужчина в Кургане проник на открытую охраняемую стоянку автосалона и поджег 13 машин. Как сообщается на официальном сайте УМВД России по городу, злоумышленник был вычислен с помощью видеозаписи с камер наблюдения.

«Предварительный ущерб составил более 18 миллионов рублей. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Объяснить причины своего поступка правоохранителям мужчина внятно не смог. Следствию предстоит выяснить все детали происшествия. О поджигателе известно, что он является безработным жителем села Кетово, был ранее неоднократно судим. По факту заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пассажирский автобус загорелся в Екатеринбурге. Люди успели вовремя покинуть салон.