«Да вы целовались там!»: Лолита с размазанным гримом насмешила фанатов

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Алина Потёмкина
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Певица показала, что бывает, если надеть маску поверх грима.

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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya, ТАСС /Рюмин Александр

Певица Лолита Милявская вновь позабавила подписчиков в Instagram ироничным роликом. В нем она едет в машине, на лице у звезды медицинская маска.

«Вот что происходит с тобой, когда, соблюдая все медицинские режимы, выходишь со съемочной площадки, не сняв грим. На что это похоже?» — спросила Лолита, снимая маску. Под ней видно, как ярко-красная помада размазалась по всему лицу артистки.

Поклонники поняли чаяния и иронию звезды. Многие поддержали ее и принялись советовать, как быть в такой ситуации.

«Масочки — тема, можно красить только глаза»

«Похоже на Джокера, но секси»

«Надо помаду поверх маски наносить»

«Да вы целовались там!»

«Снимите это немедленно», — горячо переживали за певицу фанаты.

Лолита обладает первоклассным чувством юмора. Еще во время режима санитарных ограничений она радовала поклонников забавными выходками. Например, 5-tv.ru рассказывал, как Лолита Милявская в новых серьгах пошла хвастаться обновкой мусорному баку.

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