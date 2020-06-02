Что известно о состоянии звезды кино «Москва слезам не верит» после смерти мужа?

|
Алина Потёмкина
44

Наталья Вавилова тяжело переживает утрату и не выходит на связь.

Что известно о состоянии звезды кино «Москва слезам не верит» после смерти мужа?

Фото: kino-teatr.ru

Вдова режиссера Самвела Гаспарова Наталья Вавилова, известная по роли Александры в картине «Москва слезам не верит», не выходит на связь с журналистами после потери мужа. О том, что происходит с актрисой, которая пережила утрату, изданию StarHit.ru рассказали друзья пары.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело…» — сообщили друзья четы.

Также они усомнились в том, что причиной смерти Гаспарова мог быть коронавирус. По их словам, незадолго до кончины у режиссера вновь возникли проблемы с желудком, ведь он несколько лет подряд боролся с тяжелой формой гастрита.

О смерти Самвела Гаспарова стало известно 28 мая. Как писал ранее 5-tv.ru, как до этого за ним ухаживала супруга Наталья Вавилова.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:24
«Да вы целовались там!»: Лолита с размазанным гримом насмешила фанатов
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
2:49
Определена дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
2:30
Что известно о состоянии звезды кино «Москва слезам не верит» после смерти мужа?
2:15
После застолья уроженец Белоруссии открыл автоматную очередь на востоке Москвы
2:14
Какие небесные явления ожидают землян в июне?

Сейчас читают

Борис Невзоров рассказал, какая кара постигла убийцу его жены
Почему 2 июня ни в коем случае нельзя просить соседку посидеть с детьми
«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок