Что известно о состоянии звезды кино «Москва слезам не верит» после смерти мужа?

Вдова режиссера Самвела Гаспарова Наталья Вавилова, известная по роли Александры в картине «Москва слезам не верит», не выходит на связь с журналистами после потери мужа. О том, что происходит с актрисой, которая пережила утрату, изданию StarHit.ru рассказали друзья пары.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело…» — сообщили друзья четы.

Также они усомнились в том, что причиной смерти Гаспарова мог быть коронавирус. По их словам, незадолго до кончины у режиссера вновь возникли проблемы с желудком, ведь он несколько лет подряд боролся с тяжелой формой гастрита.

О смерти Самвела Гаспарова стало известно 28 мая. Как писал ранее 5-tv.ru, как до этого за ним ухаживала супруга Наталья Вавилова.