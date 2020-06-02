Алсу впервые показала своего трехлетнего сына

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Алина Потёмкина
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Певица призналась, что весь смысл ее жизни — в детях.

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Фото, видео: Instagram @alsou_a

Алсу впервые поделилась с подписчиками в Instagram фото своего сына Рафаэля. Малышу уже три года, однако артистка скрывала его от посторонних глаз. На снимке она сидит в обнимку со своими дочерями Сафиной и Микеллой, а на руках у нее маленький сын. Но даже сейчас она не показала его лицо — ребенок сидит спиной к камере.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга», — написала Алсу.

Instagram @alsou_a

Поклонники пришли в восторг от трогательного семейного снимка звезды. Тем не менее, они отметили, что певица не рискнула показать личико ребенка.

«Какие же вы невероятные»

«Красивая семья! Приятно увидеть со всеми вашими детками!»

«Ой, класс. Рафаэль — красавчик. Вижу даже с затылка», — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алсу растрогала фанатов фото с «мистером обаяние и мужественность».

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