Напуганные соседи донесли на коллекционера оружия после холостых залпов в Москве

После стрельбы, которую устроил в честь своего дня рождения житель столицы, бдительные соседи из страха донесли на местного коллекционера оружия. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина купил его в интернете за 30 тысяч рублей для пополнения коллекции. Теперь ему грозит преследование — уголовное или административное, он пока не знает. По его словам, ждать решения правоохранителей придется до девяти часов утра.

«Дело завели. Еще пока не решили, уголовка или административка», — сказал мужчина.

По закону приобрести оружие можно, но в пределах города пользоваться им запрещено.

«В городе нельзя», — заметил парень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после застолья уроженец Белоруссии открыл автоматную очередь на востоке Москвы. Он стрелял в воздух холостыми, но так как сделано было более 50 выстрелов из автомата и около 20 из пистолета, впечатления у соседей явно были вполне реальные.