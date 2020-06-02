Напуганные соседи донесли на коллекционера оружия после холостых залпов в Москве
Мужчина не знает, что ему грозит — уголовное или административное дело.
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Фото, видео: ТАСС / Michal Kamaryt, 5-tv.ru
После стрельбы, которую устроил в честь своего дня рождения житель столицы, бдительные соседи из страха донесли на местного коллекционера оружия. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина купил его в интернете за 30 тысяч рублей для пополнения коллекции. Теперь ему грозит преследование — уголовное или административное, он пока не знает. По его словам, ждать решения правоохранителей придется до девяти часов утра.
«Дело завели. Еще пока не решили, уголовка или административка», — сказал мужчина.
По закону приобрести оружие можно, но в пределах города пользоваться им запрещено.
«В городе нельзя», — заметил парень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после застолья уроженец Белоруссии открыл автоматную очередь на востоке Москвы. Он стрелял в воздух холостыми, но так как сделано было более 50 выстрелов из автомата и около 20 из пистолета, впечатления у соседей явно были вполне реальные.
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