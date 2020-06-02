«Это жизнь»: Кирилл Сафонов не смог назвать причины развода с первой женой

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Валентин Черников
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Отношения актера с супругой внезапно испортились после десяти лет брака.

«Это жизнь»: Кирилл Сафонов не смог назвать причины развода с первой женой

Фото: Instagram @kirill_safonov

Первый брак Кирилла Сафонова рухнул в короткий срок. Отношения актера с супругой Еленой внезапно испортились, хотя они прожили вместе десять лет и воспитывали совместную дочь. В студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» кинозвезда не смог назвать причины скорого развода.

По словам Сафонова, в 1999 году он поехал работать в один из театров Израиля. Труппе был нужен молодой герой, и Кирилл подходил на роль. Для этого актер за два месяца выучил иврит. Жена и четырехлетняя дочь поехали вместе с ним. Казалось бы, это оживит союз с женой. Елене было очень интересно в новой стране. Но в какой-то момент между ними наметился разлад.

«Да, у нас в итоге не сложились отношения с первой женой. Кто в этом виноват, сказать сложно. Мы развелись. Так произошло, это жизнь», — сказал Сафонов.

В Израиле Кирилл прожил семь лет. Работы там ему хватало с избытком. Он уверенно чувствовал себя в профессии. В 2006 актер прилетел в Москву на один из кинофестивалей. В столице Сафонов почувствовал, что более не хочет возвращаться в Израиль и остался в России. Через четыре года он сделал предложение солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой. Супруги счастливы в браке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кирилл Сафонов рассказал о судьбоносном знакомстве с Сашей Савельевой.

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