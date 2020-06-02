Почему порно полезно для женского организма?

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Ниса Мурзанаева
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Исследователи считают, что фильмы для взрослых оказывают положительное воздействие на сексуальность представительниц слабого пола.

Почему порно полезно для женского организма?

Фото: www.globallookpress.com /uwe umstätter

Ученые пришли к выводу, что просмотр порно положительно влияет на сексуальность женщин. Результатами исследования специалисты поделились с изданием PsyPost.

Опрос 2433 женщин из США и Венгрии, показал — фильмы для взрослых во время мастурбации чаще всего смотрят те, кто находится в предменопаузном возрасте, а также те, кто перманентно испытывает чувство тревоги или депрессию. Помимо этого, часто за просмотром порно оказываются негетеросексуальные и имеющие от двух и более партнеров женщины.

По мнению исследователей, порнография помогает женщине во время мастурбации легче достичь возбуждения и оргазма, а также якобы увеличивает его продолжительность и яркость.

Отмечается, что женщины, которые смотрят порно, и во время интимной связи с партнером испытывают меньше проблем с возбуждением. Они также утверждают, что их оргазм длится дольше.

Ученые подчеркивают — просмотр фильмов для взрослых не оказывает негативного воздействия на отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что любителям порно мошенники начали угрожать заражением коронавирусом.

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