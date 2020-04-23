Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом

Пользователи сети стали получать от мошенников соответствующие письма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Любители просмотра фильмов для взрослых в сети начали получать письма от мошенников с угрозами заражения коронавирусом. Об этом сообщила специализирующаяся на информационной безопасности компания ESET.

Отмечается, что злоумышленники требуют от потенциальных жертв выкуп за записи с веб-камеры или экрана компьютера, которые можно использовать в качестве доказательств их увлечением видеороликами для взрослых.

В противном случае мошенники грозятся заразить пользователя сети и его близких новым внеклеточным агентом.

«Как правило, жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелек преступника», — цитирует специалистов Lenta.ru.

В компании подчеркнули, что оплата злоумышленникам не дает юзеру гарантий. Мошенники могут продолжить шантаж и требовать еще большие суммы. Эксперты призывают пользователей устанавливать антивирусный софт или заклеивать камеру компьютера. Кроме того, нужно быть благоразумными — через интернет коронавирус не передается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые раскрыли самый вероятный способ заражения коронавирусом. Вирусологи не нашли подтверждения, что COVID-19 передается через поверхность предметов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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