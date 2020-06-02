Охранники спасли кота Волочковой от соседского животного

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Валентин Черников
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Питомец балерины сбежал от нее во двор и переполошил секьюрити.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Белый кот Анастасии Волочковой заставил хозяйку поволноваться минувшей ночью. Пушистый питомец по кличке Лакки подрался с соседским котом и переполошил охрану поселка, в котором находится особняк звезды. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

«Я узнала своего (кота — прим. Ред.) по голосу и, проснувшись, как Джульетта, сбежала вниз, с балкона. На приятное удивление охрана поселка уже была рядом, увидев эту сцену по камерам. Слава богу, все живы», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

К посту звезда приложила свежее фото кота. На снимке Анастасия держит любимчика на руках. Зрачки его глаз расширенны до максимума, а на мордочке застыло гневное выражение. Лакки явно не отошел от пережитого потрясения.

Королева шпагатов понадеялась, что коты помирятся, и поблагодарила секьюрити за человеческое понимание и заботу о чужих питомцах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала поклонникам мозоли и призналась, что любит похрустеть суставами.

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