Новые коды регионов на автомобильных номерах появятся в России

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Ниса Мурзанаева
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Предполагается, что первыми с нововведением столкнутся жители Москвы.

Новые коды регионов на автомобильных номерах появятся в России

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Номера для транспортных средств с новыми трехзначными кодами регионов сможет присваивать ГИБДД. Соответствующий приказ уже подписан МВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До настоящего момента в России действовало правило, согласно которому код региона может начинаться лишь с цифры 1 или 7. Теперь номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти. По данным издания, первыми с нововведением столкнутся жители Москвы. Ведь это регион с самым большим автопарком в России.

Еще во время разработки проекта приказа, инициатива вызвала бурное обсуждение общественности. Дело в том, что теоретически в Свердловской области Госавтоинспекция могла выдавать номер серии 666. Однако в местном ГИБДД заявили, что не станут выдавать «шестерки» в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что «красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг. Приобрести запоминающийся номерной знак можно будет либо с помощью участия в аукционе, либо заплатив повышенную пошлину.

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