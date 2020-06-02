Пьяного дебошира, курившего на борту самолета, задержали в «Шереметьево»

Авиадебошира с рейса Калининград — Москва, прилетевшего в столицу 31 мая, обвинили в применении насилия в отношении полицейского. Задержание нарушителя порядка попало на видео. Как сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете, в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти».

Как установило следствие, во время полета нетрезвый пассажир закурил сигарету. По прибытии самолета в аэропорт «Шереметьево» на борт поднялись сотрудники полиции для составления протокола об административном правонарушении, но на их появление гражданин отреагировал агрессивно, публично оскорблял правоохранителей и пытался прорваться к выходу, толкнув одного из них.

«Пресекая противоправные деяния мужчины, полицейский решил применить спецсредство пассивного действия, однако тот оказал активное сопротивление, сорвав погон форменного обмундирования, применил физическую силу в отношении представителя власти. После этого еще и разорвал свой паспорт», — сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователи собирают доказательную базу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о драке на борту самолета, вылетавшего из Якутска в Санкт-Петербург.