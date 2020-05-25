«Какая ж молодая ты, доченька моя»: Как Пугачева поздравила Орбакайте с 49-летием

Примадонна нечасто появляется в Instagram, оставляя радости публичного ведения блога своему супругу Максиму Галкину. Однако 25 мая она сделала исключение и поздравила через социальную сеть свою дочь, Кристину Орбакайте. В этом году певице исполнилось 49 лет. Пост она сопроводила снимком артистки.

«С днем рождения, доченька!» — кратко написала Алла Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Поклонники присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице массу приятных вещей. Также они выражали восхищение тем, какую наследницу воспитала Примадонна.

«Вы можете ею гордиться!»

«Здоровья ей и вам, и творческих успехов»

«Кристиночка, с днем рождения! Икона стиля!»

«Красавица. Еще столько же лет и зим!»

«Успехов, удачи, любви и счастья!» — не скупились на пожелания поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева сначала похвалила пение трехлетнего сына Ксении Собчак, но потом передумала.