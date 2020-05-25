Примадонна опубликовала снимок дочери в соцсети, который собрал шквал комплиментов имениннице.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @alla_orfey

Примадонна нечасто появляется в Instagram, оставляя радости публичного ведения блога своему супругу Максиму Галкину. Однако 25 мая она сделала исключение и поздравила через социальную сеть свою дочь, Кристину Орбакайте. В этом году певице исполнилось 49 лет. Пост она сопроводила снимком артистки.

«С днем рождения, доченька!» — кратко написала Алла Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Поклонники присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице массу приятных вещей. Также они выражали восхищение тем, какую наследницу воспитала Примадонна.

«Вы можете ею гордиться!»

«Здоровья ей и вам, и творческих успехов»

«Кристиночка, с днем рождения! Икона стиля!»

«Красавица. Еще столько же лет и зим!»

«Успехов, удачи, любви и счастья!» — не скупились на пожелания поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева сначала похвалила пение трехлетнего сына Ксении Собчак, но потом передумала.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
71.88
0.96 78.44
0.64
Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами

Последние новости

12:32
«Какая ж молодая ты, доченька моя»: Как Пугачева поздравила Орбакайте с 49-летием
12:21
Старость — не радость. Мужчины каких знаков зодиака становятся жуткими ворчунами
12:13
Антитела к коронавирусу найдены у протестировавших на себе вакцину российских ученых
12:03
«На Мальдивы сгонял»: обнаженный Лисовец эротично нежится в ванне — фото
11:51
Три важных симптома-предвестника сердечного приступа
11:43
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака «энергетических вампиров»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок