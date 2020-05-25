«Какая ж молодая ты, доченька моя»: Как Пугачева поздравила Орбакайте с 49-летием
Примадонна опубликовала снимок дочери в соцсети, который собрал шквал комплиментов имениннице.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @alla_orfey
Примадонна нечасто появляется в Instagram, оставляя радости публичного ведения блога своему супругу Максиму Галкину. Однако 25 мая она сделала исключение и поздравила через социальную сеть свою дочь, Кристину Орбакайте. В этом году певице исполнилось 49 лет. Пост она сопроводила снимком артистки.
«С днем рождения, доченька!» — кратко написала Алла Пугачева.
Поклонники присоединились к поздравлениям, пожелав имениннице массу приятных вещей. Также они выражали восхищение тем, какую наследницу воспитала Примадонна.
«Вы можете ею гордиться!»
«Здоровья ей и вам, и творческих успехов»
«Кристиночка, с днем рождения! Икона стиля!»
«Красавица. Еще столько же лет и зим!»
«Успехов, удачи, любви и счастья!» — не скупились на пожелания поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева сначала похвалила пение трехлетнего сына Ксении Собчак, но потом передумала.
Читайте также
27%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?