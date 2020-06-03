Пятьсот мероприятий: эксперты оценили план по восстановлению экономики России

Президент одобрил Общенациональный план восстановления экономики России. В нем 500 конкретных мероприятий, на которые планируют потратить около пяти триллионов рублей.

«Динамика изменений в мире нарастает, и, чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно. Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что, конечно, слова особой признательности — нашим медикам, и, должен отметить, правительство действовало своевременно», — заявил Владимир Путин.

План президенту представил Михаил Мишустин. По словам премьера, документ предполагает активную политику в сфере занятости. Доходы граждан, в конечном итоге, должны вырасти, а безработица — снизиться. Рост экономики произойдет за счет: внедрения современных технологий, а также развития экспорта и импортозамещения. Реализация разбита на три этапа.

«Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное чего надо добиться — не допустить дальнейшего падения дохода людей. Второй этап продлится до второго квартала 2021 года. В этот период мы сделаем все, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим уровню прошлого года. На третьем этапе мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста», — доложил главе государства председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Президент поручил правительству до середины июня окончательно доработать все детали.

«Меры по социальной поддержке населения и занятости выглядят своевременными. Их объемы достаточно велики. Эта сторона плана качественно проработана. Основные меры поддержки бизнеса были озвучены ранее, но их эффективность будет в итоге определяться тем, каков уровень бюрократизации данного процесса. Как быстро смогут компании малого и среднего бизнеса получать реальную финансовую помощь от государства», — отметил в интервью ФАН главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

В свою очередь политолог и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов добавляет, что озвученные председателем правительства меры являются приемлемыми в качестве базового сценария восстановления экономики, а упор будет сделан на то, чтобы максимально сохранить рабочие места в малом и среднем бизнесе.