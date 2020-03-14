Тетя Конора Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора умерла от коронавируса нового типа. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Макгрегор рассказал подписчикам, что узнал о печальном событии, когда находился на съемочной студии в Дублине. В эфире он должен был объявить о пожертвовании.

«Я не мог больше жить. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой дурацкий вирус», — написал Конор.

Спортсмен призвал всех соблюдать гигиену рук и лица, чтобы минимизировать риски заражения. Также он попросил тщательнее следить за своим здоровьем.

«Оставайтесь крепкими людьми! Мы — все, что у нас есть. Покойся с миром (тетя — Прим. ред.), Энн Мур, я люблю тебя» — заключил боец.

Instagram @thenotoriousmma

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает пневмонию нового типа. По последним данным, число зараженных в мире превысило 145 тысяч человек, вылечились 72 тысячи, а умерли почти пять с половиной тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Теперь власти Поднебесной принимают дополнительные меры защиты, чтобы пресечь попадание инфекции извне.