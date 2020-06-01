Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце»
На одну кровать в комнате любимого наследника «поп-король» потратил больше 900 тысяч рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Свободный от гастролей период пандемии Филипп Киркоров посветил общению с семьей и строительству. Певец контролирует возведение на даче домашнего театра и оборудует несколько комнат для домочадцев. Одну из комнат на втором этаже своего подмосковного «дворца» он специально создал для восьмилетнего сына Мартина. Результат «король» отечественной эстрады показал в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По словам Киркорова, на ремонт и обстановку в комнате наследника ушло десять дней. С виду она не похожа на детскую. Это просторное помещение размером с отдельную квартиру, где есть вся необходимое. Как уточняет сайт KP.RU, одна кровать для Мартина обошлась родителю в 911 тысяч рублей. Это не считая другой мебели, коллекционных мячей и портрета кумира мальчика — футболиста Лионеля Месси.
Мартина в сопровождении родных завели в комнату и дали освоиться. Увиденное ему понравилось, но, похоже, сын постеснялся камер и выразил восторг весьма сдержанно. Презентация комнаты дочери Киркорова Анны-Виктории состоялась несколько месяцев назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей.
Читайте также
57%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?