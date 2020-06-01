Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце»

|
Валентин Черников
397

На одну кровать в комнате любимого наследника «поп-король» потратил больше 900 тысяч рублей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Свободный от гастролей период пандемии Филипп Киркоров посветил общению с семьей и строительству. Певец контролирует возведение на даче домашнего театра и оборудует несколько комнат для домочадцев. Одну из комнат на втором этаже своего подмосковного «дворца» он специально создал для восьмилетнего сына Мартина. Результат «король» отечественной эстрады показал в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Мебель из Италии Краснодар. (@milanskiy_dom_)

По словам Киркорова, на ремонт и обстановку в комнате наследника ушло десять дней. С виду она не похожа на детскую. Это просторное помещение размером с отдельную квартиру, где есть вся необходимое. Как уточняет сайт KP.RU, одна кровать для Мартина обошлась родителю в 911 тысяч рублей. Это не считая другой мебели, коллекционных мячей и портрета кумира мальчика — футболиста Лионеля Месси.

Мартина в сопровождении родных завели в комнату и дали освоиться. Увиденное ему понравилось, но, похоже, сын постеснялся камер и выразил восторг весьма сдержанно. Презентация комнаты дочери Киркорова Анны-Виктории состоялась несколько месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Последние новости

6:01
Как за 3 минуты восстановить старую липучку — очистительный лайфхак
6:01
В сети появился двойник Ольги Бузовой. Правда, непонятно: мужчина или женщина
5:17
Водители спроворцировали массовую акцию протеста на Украине
5:02
1 июня — Международный день защиты детей
4:42
Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце»
4:08
Волна банкротств прокатилась в США из-за коронавируса

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, представители которых доводят женщин до ручки
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок