Киркоров оборудовал шикарную спальню для сына в своем подмосковном «дворце»

Свободный от гастролей период пандемии Филипп Киркоров посветил общению с семьей и строительству. Певец контролирует возведение на даче домашнего театра и оборудует несколько комнат для домочадцев. Одну из комнат на втором этаже своего подмосковного «дворца» он специально создал для восьмилетнего сына Мартина. Результат «король» отечественной эстрады показал в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мебель из Италии Краснодар. (@milanskiy_dom_) 30 Май 2020 в 11:31 PDT

По словам Киркорова, на ремонт и обстановку в комнате наследника ушло десять дней. С виду она не похожа на детскую. Это просторное помещение размером с отдельную квартиру, где есть вся необходимое. Как уточняет сайт KP.RU, одна кровать для Мартина обошлась родителю в 911 тысяч рублей. Это не считая другой мебели, коллекционных мячей и портрета кумира мальчика — футболиста Лионеля Месси.

Мартина в сопровождении родных завели в комнату и дали освоиться. Увиденное ему понравилось, но, похоже, сын постеснялся камер и выразил восторг весьма сдержанно. Презентация комнаты дочери Киркорова Анны-Виктории состоялась несколько месяцев назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей.