«Ты — моя жизнь»: Экс-супруга Эмина Агаларова показала кадры с дня рождения сына

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Карина Бернтгольц
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В День защиты детей Рустаму исполнилось 13 лет. По этому случаю для него устроили грандиозный праздник.

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Фото, видео: Instagram @agavrilova777

Известная модель, бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала в Instagram кадры с дня рождения сына. 1 июня мальчику, рожденному в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, исполнилось 13 лет. По этому случаю для именинника устроили грандиозный праздник с пиротехническим шоу, тортом и настоящим фейерверком, который раскрасил небо в разноцветные цвета.

Впрочем, на этом поздравления не закончились. В Instagram любящая мама также оставила для сына теплые пожелания, сопроводив пост совместной фотографией с наследником.

«Дорогой, любимый и единственный мой сыночек! Поздравляю тебя с днем рождения! Тебя нет в социальных сетях, пока, но знаю, что ты увидишь это поздравление! Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло в жизни и я получила такой подарок, как ты! Это большое счастье! Мы с папой постараемся дать тебе все, чтобы ты был счастливым», — написала Гаврилова.

Instagram @agavrilova777

Подписчики присоединились к ее поздравлениям и сделали множество комплиментов 13-летнему имениннику.

«Поздравляю! Огромного счастья и здоровья!»

«Такой красавец!»

«С днем рождения сыночка! Пусть бесконечно радует своих родителей!» — желали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода.

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