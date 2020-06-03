Известная модель, бывшая жена Эмина Агаларова Алена Гаврилова показала в Instagram кадры с дня рождения сына. 1 июня мальчику, рожденному в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, исполнилось 13 лет. По этому случаю для именинника устроили грандиозный праздник с пиротехническим шоу, тортом и настоящим фейерверком, который раскрасил небо в разноцветные цвета.

Впрочем, на этом поздравления не закончились. В Instagram любящая мама также оставила для сына теплые пожелания, сопроводив пост совместной фотографией с наследником.

«Дорогой, любимый и единственный мой сыночек! Поздравляю тебя с днем рождения! Тебя нет в социальных сетях, пока, но знаю, что ты увидишь это поздравление! Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло в жизни и я получила такой подарок, как ты! Это большое счастье! Мы с папой постараемся дать тебе все, чтобы ты был счастливым», — написала Гаврилова.

Instagram @agavrilova777

Подписчики присоединились к ее поздравлениям и сделали множество комплиментов 13-летнему имениннику.

«Поздравляю! Огромного счастья и здоровья!»

«Такой красавец!»

«С днем рождения сыночка! Пусть бесконечно радует своих родителей!» — желали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода.