Угроза для России? США с Украиной отработали уничтожение целей над Черным морем

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Карина Бернтгольц
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Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer отработали применение противокорабельных ракет AGM-158 °C Long Range.

Угроза для России? США с Украиной отработали уничтожение целей над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com /Senior Airman River Bruce

Командование Военно-воздушных сил США подтвердило, что бомбардировщики B-1 Lancer провели практические тренировки по условному применению крылатых ракет большой дальности AGM-158 °C LRASM. Вместе с союзниками американские военные отрабатывали уничтожение целей потенциального противника над Черным морем.

Как отмечает издание The Drive, возможности Соединенных Штатов «могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота». В статье издания говорится, что пресс-релиз ВВС США с отчетом о проведенных учениях «явно предназначен для России и ее Черноморского флота». Якобы бомбардировщики B-1 Lancer с противокорабельными ракетами могут за «относительно короткий промежуток времени» произвести атаку лодок и кораблей Черноморского флота РФ.

Как уточняет Lenta.ru ВВС США в мае оказались в воздушном пространстве Украины. В полете над страной самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями.

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