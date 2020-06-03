Любовная драма: Как Роговцева закрутила роман с педагогом и увела его из семьи?

Фильмография известной советской актрисы Ады Роговцевой нассчитывает более 150 кинокартин. Среди них — «Салют, Мария», «Укрощение огня», «Вечный зов». 16 июля звезде исполнится 83 года. 5-tv.ru вспоминает о непростой судьбе легенды советского кинематографа и, в частности, ее непростой и единственной любви.

Впервые настоящие чувства у Роговцевой вспыхнули в институте. Она по уши влюбилась в руководителя курса — Константина Степанкова. Начинающая артистка понимала, что нельзя крутить роман с преподавателем, к тому же на тот момент он был женат, поэтому она старалась никак не проявлять свою симпатию.

Все изменилось после того, как Ада почувствовала, что Степанков к ней тоже не равнодушен. Однажды звезда упала с лошади и получила сотрясение мозга. Буквально на следующий день к ней в больницу пришел взволнованный педагог с огромной корзиной хризантем.

Дальше история любви развивалась, как в лучших классических фильмах. Переполненная чувствами Роговцева один раз даже не побоялась спеть откровенную частушку на капустнике:

«Полюбила Степанкова, и не надо мне другого», — заявила во всеуслышание она.

Преподаватель отвечал девушке взаимностью, и об их отношениях вскоре узнали в руководстве института. Степанкову грозило увольнение. В конце концов, он подал на развод со своей первой женой и сделал предложение Роговцевой.

Семейной жизни педагога и студентки можно было только позавидовать. Однако их счастье неожиданно рухнуло в 2004 году, когда у Константина подтвердилась онкология. Вскоре он умер, и звезда посвятила мужу книгу под названием «Мой Костя».

Через восемь лет после трагедии актрисе пришлось пережить еще один страшный удар судьбы — смерть сына. Названный в честь отца Константин повторил и его смертельный диагноз — онкология. Мужчины не стало в 2011 году. Справиться с этим Роговцевой было очень тяжело, однако она нашла в себе силы работать и жить дальше. У актрисы есть дочь Екатерина Степанкова, которая стала продолжателем семейной традиции и тоже стала актрисой.

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