Немецкий фотограф обратил внимание на «особую магию» россиян

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Карина Бернтгольц
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Франк Херфорт развеял миф о том, что русские — угрюмый необщительный народ и пришел к полностью противоположной точке зрения.

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Фото, видео: ТАСС /Гердо Владимир, /Роман Пименов, /Феоктистов Дмитрий, /Кухмарь Кирилл, Instagram @frank_herfort

Немецкий фотограф Франк Херфорт поделился впечатлениями после встречи с российским народом. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что нашел в гражданах РФ «какую-то магию». Уроженец Германии обратил внимание на то, что русские — веселый, общительный и очень гостеприимный народ, а слухи о том, что они довольно угрюмы и замкнуты — всего лишь мифы, пришел к выводу Херфорт.

«Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего», — заключил фотограф.

Он признал, что Россию нельзя определять лишь политической идеологией. Русский народ не вписывается в одни привычные стереотипы, убежден Франк.

«В любом случае, Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке», — подчеркнул немец.

Франк Херфорт женат на русской женщине, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу «Русские сказки», в которой без слов исчерпывающе обрисовал жизнь россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дамаске восстанавливают символы дружбы народов России и Сирии.

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