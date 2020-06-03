Немецкий фотограф обратил внимание на «особую магию» россиян

Немецкий фотограф Франк Херфорт поделился впечатлениями после встречи с российским народом. В интервью телеканалу ZDF он заявил, что нашел в гражданах РФ «какую-то магию». Уроженец Германии обратил внимание на то, что русские — веселый, общительный и очень гостеприимный народ, а слухи о том, что они довольно угрюмы и замкнуты — всего лишь мифы, пришел к выводу Херфорт.

«Русских объединяет то, что у них на первом месте стоит семья. Семья для них важнее всего», — заключил фотограф.

Он признал, что Россию нельзя определять лишь политической идеологией. Русский народ не вписывается в одни привычные стереотипы, убежден Франк.

«В любом случае, Россия — это нечто большее, чем Путин, газ, нефть и стереотипы о водке», — подчеркнул немец.

Франк Херфорт женат на русской женщине, у них двое детей. Недавно он издал фотокнигу «Русские сказки», в которой без слов исчерпывающе обрисовал жизнь россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дамаске восстанавливают символы дружбы народов России и Сирии.