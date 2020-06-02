Символы дружбы народов России и Сирии восстанавливают в Дамаске

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В сирийском городе вновь открыл свои двери центр российской культуры.

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Фото, видео: ТАСС / YOUSSEF BADAWI, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Дамаске восстанавливают символы дружбы народов России и Сирии. Спустя семь лет разрухи и хаоса там открылся городской центр российской культуры.

До войны здесь охотно проводили время несколько поколений сирийцев. Учили русский язык, читали Пушкина и Толстого, пели песни. С 70-х годов прошлого века в учреждении проходили практику, а потом и работали студенты советских ВУЗов. Филологи, лингвисты, литературоведы, историки. Строили карьеру и личную жизнь. В интернациональных семьях рождались дети.

«Это семья. Это у нас была семья. Мы здесь были воспитаны. Все русские дети. Мы до сих пор все общаемся. И жалко, что за семь лет, пока русский центр был закрыт, мы что-то потеряли», — рассказывает Дана аль-Вади.

Сейчас главное внимание в культурном Центре, уделяется молодежи. Здесь открываются языковые курсы, на которые уже записались больше 20-ти тысяч сирийских школьников. Многие из них в дальнейшем планируют продолжить обучение в России.

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