Вышедший из комы москвич позже всех узнал о коронавирусе

Житель Москвы узнал об ограничениях в связи с пандемией коронавируса только в конце мая из-за того, что все это время находился в коме. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина поступил в медучреждение 6 марта. Ему сделали экстренную операцию, однако спустя неделю он впал в кому.

Супруга пациента отметила — на тот момент уже слышали о СОVID-19, но он еще не был чем-то распространенным.

«И самый пиковый период в Москве его (супруга — прим. ред.) фактически не было», — рассказала она.

Спустя пять недель москвич вышел из комы. Он спросил у медиков, почему рядом нет его супруги. Тогда ему сообщили про пандемию коронавируса, а также введенные в связи с этим ограничения, в частности, на посещение медучреждений. Позже с ним по видеосвязи пообщалась жена.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает?» — поделилась она.

Сейчас в России идет вторая волна снятия ограничений, введенных в период пандемии. С 1 июня в большинстве городов страны станет не обязательным ношение масок на улице, это правило оставят только для магазинов и аптек.

Ранее 5-tv.ru писал, что одобрен Общенациональный план восстановления экономики России. Правительству предстоит в сжатые сроки до конца 2021 года преодолеть спад во всех отраслях промышленности и вывести ее на устойчивый рост. В результате — доходы граждан должны увеличиться, а безработица — снизиться.