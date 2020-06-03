Цыгане пытались продать поддельную картину Шишкина за один миллион

Жители Тулы пытались продать картину, которая им досталась в наследство. На одном из сайтов объявлений появилась фотография полотна, якобы авторства самого Ивана Шишкина. Рядом была приписана стоимость — миллион рублей.

На объявление уже откликнулись доверчивые покупатели, а вот искусствоведы сразу вынесли свой вердикт. Какой, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фильм Алексея Панина оказался под угрозой срыва из-за оператора-мошенника. Эпатажный актер признается: если бы не коронавирус, то уже давно бы пошел в суд.