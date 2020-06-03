Пациент Боткинской больницы в Петербурге решил покурить в постели и устроил смертельный пожар

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Алиса Маркова
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По данным МЧС, утром 3 июня в медицинском учреждении произошел пожар — загорелись постельные принадлежности.

Пациент Боткинской больницы в Петербурге решил покурить в постели и устроил смертельный пожар

Фото: ТАСС / Максим Григорьев

Пациент Боткинской больницы в Петербурге решил покурить в постели. По данным МЧС, в результате произошло возгорание постельных принадлежностей и мебели на площади пять квадратных метров. Куривший пациент 1981 года рождения получил отравление продуктами горения и скончался на месте.

Пожар вспыхнул около семи часов утра 3 июня в больнице имени Боткина на Миргородской улице, в инфекционном отделении в третьем корпусе. Горение было оперативно ликвидировано персоналом больницы. Обстоятельства выясняются.

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