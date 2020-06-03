Популярная телеведущая Юлия Барановская отмечает сегодня свое 35-летие. В честь юбилея именинница разместила в Instagram серию фотографий, на которых предстала в невероятно стильных образах. Звезда сопроводила публикацию размышлениями о том, чего ей удалось достичь за это время.

По словам Юлии Барановской, к этому дню рождения она подошла с полным пониманием того, что больше не врет сама себе.

«Опыт последних нескольких месяцев особенно показал, что у меня нет иллюзий по поводу себя и своей жизни. Я все про себя знаю — все, что касается моей жизни, моей семьи, моего окружения», — написала знаменитость в микроблоге.

Юлия Барановская рассказала, что в 35 лет она уже знает свои слабые стороны и то, как отнесется к тем или иным поступкам.

«Знаете, я поняла, что это круто — ты можешь быть честной сама с собой. Поэтому сегодня у меня действительно классный день рождения!» — добавила телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Подписчики принялись поздравлять любимицу с юбилеем и пожелали ей множество различных благ в комментариях. Пользователи сети также высоко оценили фотографии, опубликованные теледивой в праздничный день.

Юлия Барановская — бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, которая сумела сделать головокружительную карьеру на радио и телевидении. После почти десяти лет брака, муж заявил теледиве, что завел новые отношения и уходит из семьи. Знаменитость осталась одна с тремя детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская рассталась с таинственным возлюбленным после двух лет отношений.