Москвич, который провел в коме два месяца и очнулся в конце мая в разгар пандемии коронавируса, испытал настоящий шок, увидев, что мир изменился.

Как рассказал KP.RU нейрохирург Центральной клинической больницы Андрей Реутов, 6 марта мужчине провели плановую операцию по удалению опухоли мозга. Она прошла успешно, но затем пациент впал в кому. Очнулся мужчина только спустя два месяца и быстро стал идти на поправку. Один из главных вопросов, который начал волновать москвича, — что происходит вокруг?

«Буквально вчера он сам пришел в мой кабинет, и что вы думаете? Его волновало не его здоровье, а то что происходит в мире», — сообщил Реутов.

Врач рассказал, что он буквально засыпал его вопросами о текущей ситуации: «Куда пропали машины», «почему на улице так мало людей» и «зачем все ходят в масках». В то же время Реутов отметил, что пока правду о коронавирусе пациенту рассказывают «дозировано», чтобы не травмировать его.

«Мы постепенно вводили его в курс дела. Рассказывали, что сейчас передвижение по городу ограничено, что выходить на улицу можно только в масках и перчатках. Но больше всего его волновал запрет на посещение. Он сильно соскучился по жене и никак не мог понять, почему из-за пандемии он должен быть в больнице совсем один», — поделился нейрохирург.

Он добавил, что в ближайшее время планирует выписать мужчину и заметил, что такой пациент является для них «уникальным», так как «уснул он в одном мире, а проснулся в совершенно другом».

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