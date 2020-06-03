Комендантский час и военная техника не помогают справиться с протестами в США

В США более 40 городов на осадном положении. Протесты не стихают. Сегодня стало известно, что Пентагон направляет в столицу полторы тысячи десантников, которые будут находиться в режиме боевой готовности. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над Вашингтоном. Вертолеты зависали над толпой и пытались ее разогнать. По словам очевидцев, все это продолжалось несколько часов.

Комендантский час не помог и Нью-Йорку, после восьми вечера, наоборот, протесты стали более ожесточенными. Тысячи людей двинулась по мостам от Манхеттена к Бруклину, по которым какое-то время не могли пройти из-за полицейских кордонов. Корреспондент МИЦ «Известия» Яна Малдер следит за ситуацией в Нью-Йорке. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих. Обороняться от толпы мародеров вышла дюжина вооруженных мужчин.