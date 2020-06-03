Комендантский час и военная техника не помогают справиться с протестами в США

Эфирная новость 35

По распоряжению президента Трампа вертолеты несколько часов пытались разогнать толпу протестующих в Вашингтоне.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Pontus HÃ¶Ã¶K/Aftonbladet, 5-tv.ru

В США более 40 городов на осадном положении. Протесты не стихают. Сегодня стало известно, что Пентагон направляет в столицу полторы тысячи десантников, которые будут находиться в режиме боевой готовности. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над Вашингтоном. Вертолеты зависали над толпой и пытались ее разогнать. По словам очевидцев, все это продолжалось несколько часов.

Комендантский час не помог и Нью-Йорку, после восьми вечера, наоборот, протесты стали более ожесточенными. Тысячи людей двинулась по мостам от Манхеттена к Бруклину, по которым какое-то время не могли пройти из-за полицейских кордонов. Корреспондент МИЦ «Известия» Яна Малдер следит за ситуацией в Нью-Йорке. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих. Обороняться от толпы мародеров вышла дюжина вооруженных мужчин.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

19:12
В Росприроднадзоре предположили срок сбора разлившейся солярки с ТЭЦ в Норильске
19:12
Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку
19:11
В Нижневартовске школьники вышли на пикет в поддержку учителя, обвиненного в педофилии
19:04
«Может, тряпка не та?» — Жена Мартиросяна не смогла повторить трюк из TikTok
19:01
Лихая пенсионерка прокатилась с ветерком, зацепившись за лестницу троллейбуса
18:46
Комендантский час и военная техника не помогают справиться с протестами в США

Сейчас читают

Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок