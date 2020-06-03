Глава РЖД поручил в кратчайшие сроки возвести переправу на месте рухнувшего моста в Мурманской области

Эфирная новость 49

Отправка грузов в Мурманском направлении пока запрещена, на восстановление железнодорожного пути может уйти до четырех месяцев.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, 5-tv.ru

Место обрушения железнодорожного моста под Мурманском осмотрел глава РЖД Олег Белозеров. Он поручил восстановить жизненно важную переправу в кратчайшие сроки и временно запретил отправку грузов в Мурманском направлении.

Жителям области пообещали за две недели возвести временный пешеходный переход через реку Кола. Его перекинут неподалеку от рухнувшей переправы. А вот на восстановление железнодорожного пути может уйти до четырех месяцев. Работы на месте ЧП идут круглосуточно, к ним привлечены военные.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мост обрушился 30 мая из-за паводка. 

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
68.34
-0.64 76.62
-0.16
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстояще...

Последние новости

23:52
Видео: в Лондоне протестующие подрались с полицейскими у стен резиденции Джонсона
23:40
«Дружба на века»: общается ли Дэниэл Рэдклиф с Эммой Уотсон и Рубертом Гринтом?
23:28
Троим офицерам полиции США выдвинули обвинения по делу о смерти Джорджа Флойда
23:16
Как сохранить зарядку на телефоне? — Советы эксперта
23:04
Глава РЖД поручил в кратчайшие сроки возвести переправу на месте рухнувшего моста в Мурманской области
22:52
«Это страшно»: Нелли Кобзон переживает за потерявшую сына Светлану Моргунову

Сейчас читают

Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок