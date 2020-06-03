Глава РЖД поручил в кратчайшие сроки возвести переправу на месте рухнувшего моста в Мурманской области

Место обрушения железнодорожного моста под Мурманском осмотрел глава РЖД Олег Белозеров. Он поручил восстановить жизненно важную переправу в кратчайшие сроки и временно запретил отправку грузов в Мурманском направлении.

Жителям области пообещали за две недели возвести временный пешеходный переход через реку Кола. Его перекинут неподалеку от рухнувшей переправы. А вот на восстановление железнодорожного пути может уйти до четырех месяцев. Работы на месте ЧП идут круглосуточно, к ним привлечены военные.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мост обрушился 30 мая из-за паводка.