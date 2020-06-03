Глава РЖД поручил в кратчайшие сроки возвести переправу на месте рухнувшего моста в Мурманской области
Отправка грузов в Мурманском направлении пока запрещена, на восстановление железнодорожного пути может уйти до четырех месяцев.
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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, 5-tv.ru
Место обрушения железнодорожного моста под Мурманском осмотрел глава РЖД Олег Белозеров. Он поручил восстановить жизненно важную переправу в кратчайшие сроки и временно запретил отправку грузов в Мурманском направлении.
Жителям области пообещали за две недели возвести временный пешеходный переход через реку Кола. Его перекинут неподалеку от рухнувшей переправы. А вот на восстановление железнодорожного пути может уйти до четырех месяцев. Работы на месте ЧП идут круглосуточно, к ним привлечены военные.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, мост обрушился 30 мая из-за паводка.
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