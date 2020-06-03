Адвокат полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы объяснил их оправдание судом

Верховный суд Башкирии вскрыл ошибки следствия и проанализировал доказательную базу по делу об изнасиловании 23-летнего дознавателя из Уфы. На этом основании ранее приговоренных экс-начальников районных отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева оправдали, рассказал их адвокат Рустам Ибрагимов.

В интервью 5-tv.ru защитник отметил, что доказательства вины Матвеева и Гадиева удалось опровергнуть. По его словам, следствие исказило ряд фактов, которые играли важную роль в восстановлении картины произошедшего. Например, представители следствия поменяли время описанных событий и отвергали наличие свидетельницы, которая помогла установить ряд фактов.

«На предметах одежды и нижнего белья фигурируют потожировые отпечатки и слюна. Но ни крови, ни спермы, ни других следов изнасилования не обнаружено. А синяки там… ну, вот как можно при изнасиловании сломать палец на ноге?» — прокомментировал адвокат.

На основании совокупности доказательств суд признал вину лишь за третьим фигурантом — бывшим начальником отдела по вопросам миграции Павлом Яромчуком.

Как писал 5-tv.ru, инцидент произошел в конце октября 2018 года. Суд установил, что старшие коллеги пригласили 23-летнюю девушку принять участие в застолье, которое они организовали на рабочем месте. Во время совместного отдыха девушка и подверглась нападению.

Троих участников застолья ранее приговорили к реальным срокам. Яромчука осудили на шесть лет, Матвеева и Галиева — на семь. Теперь двое из них вышли на свободу и могут потребовать компенсацию из госбюджета за содержание под стражей. Яромчук, по решению апелляционного суда, получил четыре года колонии. И он же выплатит потерпевшей компенсацию в виде 500 тысяч рублей вместо ранее присужденных всем фигурантам трех миллионов.

Однако стало известно, что прокуратура намерена обжаловать приговор Верховного суда Башкирии.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух полицейских, обвиненных в изнасиловании дознавателя, оправдали в Уфе.