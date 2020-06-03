«Норникель» объяснил недопуск Росприроднадзора на место разлива топлива

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Сергей Зеленский
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На севере Красноярского края произошла утечка 20 тысяч тонн солярки — масштабы экологической катастрофы еще предстоит оценить.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @stormdaily

Компания «Норникель», в которую входит — «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), пояснила МИЦ «Известия» недопуск сотрудников Росприроднадзора на место разлива дизельного топлива на ТЭЦ в конце мая.

В компании подчеркнули, что после ЧП надзорное ведомство не пускали лишь недолгое время, тогда как местные правозащитники утверждают, что очаг утечки был закрыт для проверки от одного до нескольких дней.

«Задержка с пропуском была на час-полтора. Это связано с тем, что ТЭЦ является режимным объектом, после чего специалисты Росприроднадзора совместно с сотрудниками „Норильский никель“, НТЭК осмотрели ТЭЦ, а также объекты Норило-Пясинской водной системы с воздуха», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что эту информацию можно подтвердить у и. о.руководителя краевого Росприроднадзора Виталия Нетребко.

Также в «Норникеле» отметили, что на данный момент в районе устья реки Амбарная установлены два ряда заградительных бонов для сорбционного сбора нефтепродуктов и исключения их дальнейшего распространения.

«В ближайшее время начнется монтаж третьего ряда», — добавили в компании.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

Накануне Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «порча земли». Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль.

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