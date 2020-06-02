Росприроднадзор не допускался к месту разлива топлива в Норильске

Сотрудники Росприроднадзора не могли попасть к очагу экологической катастрофы — месту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3. Как считает руководитель общественной организации «Мой дом город Норильск» Руслан Абдуллаев, недопуск специалистов на объект для осуществления своих прямых обязанностей свидетельствует о сокрытии АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норильский никель») масштабов и причин происшествия, а также о стремлении снизить уровень своей ответственности и минимизировать расходы на устранение последствий разлива нефтепродуктов.

По данным Абдуллаева, работники Росприроднадзора не допускались к месту ЧП в период от одного до нескольких дней с момента аварии.

Он уточнил, что произошедшая ситуация «хотя и является чрезвычайной, но для производственной деятельности «Норникеля» и его дочерних организаций не является единичной.

«В Норильске это постоянное явление — аварийные сбросы, проливы», — сказал он.

Несмотря на заявленную руководством «Норникеля» миссию об «эффективном использовании природных ресурсов» и об ответственности за свою деятельность, на деле происходит пренебрежение к требованиям экологической безопасности. То есть компания является не системообразующей для края, а природоразрушающей.

Правозащитник отметил, что его движение старается фиксировать все эти нарушения и информирует о них госорганы. Однако, «как показывает практика, это фактически никого не интересует, контроль и надзор за загрязнителями не осуществляется».

«Эта ситуация стала возможной во многом благодаря тому, что отсутствует контроль. Делают, что хотят, вот и результат», — подчеркнул он.

Абдуллаев также прокомментировал заявление первого вице-президента — операционного директора компании «Норникель» Сергея Дяченко, предположившего, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ мог произойти из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

«Таяние идет заметно в последние годы, и вибрация от почвы, фундаменты проседают, что говорит о том, что внимательнее надо эксплуатировать подобные ТЭЦ опасные объекты», — сказал он.

Такие нарушения экологических норм в значительной степени влияют на среду проживания жителей Норильска и Таймыра, сокращается биоразнообразие, истощается почва, загрязняются водные объекты. Кроме того, нарушается исконный ареал обитания коренных малочисленных народов Таймыра.

В Таймырском Долгано-Ненецком районе и городе Норильск был введен режим ЧС межмуниципального уровня, хотя судя даже по первоначальным оценкам нанесенного экологии ущерба произошедшему важно присвоить статус ЧС федерального уровня.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.